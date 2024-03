Buone notizie nel post Inter-Genoa. Secondo quanto appurato da FcInterNews non ci sarebbero infatti nuovi problemi fisici per i calciatori dell’Inter. Lo staff medico nerazzurro fa sapere infatti, dopo una prima valutazione, che non ci sono problemi per Davide Frattesi, tornato in panchina con una smorfia dopo il riscaldamento e per Kristjan Asllani, che si toccava l’inguine prima di battere un corner verso fine partita.