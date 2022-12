Nonostante molti organi di informazione stiano continuando a spingere per questa soluzione, in casa Inter le possibilità di arrivare a Yunnus Musah , centrocampista classe 2002 del Valencia, sono piuttosto basse. Chiaramente il giocatore piace e lui stesso verrebbe volentieri nel nostro campionato, ma al di là del monitoraggio i nerazzurri non sono mai andati né hanno intenzione di andare. Anche perché il club spagnolo in caso di partenza, anche a gennaio, vuole incassare e ha già rifiutato una proposta dell'Arsenal perché giudicata bassa. Ergo , anche l'idea di un prestito con riscatto il prossimo anno non è in linea con le esigenze del Valencia.

Da non sottovalutare, inoltre, che per questa stagione la dirigenza nerazzurra si sente coperta a centrocampo e per la prossima, salvo partenze non in programma, dovrà pensare solo a sostituire Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto. Difficile ipotizzare che l'Inter voglia imbarcarsi in un'operazione da oltre 20-25 milioni per un giocatore che, sulla carta, partirebbe dalla panchina pur essendo un investimento per il futuro.