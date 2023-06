Avanti tutta per Samuele Mulattieri. A prescindere dal discorso per Davide Frattesi, il Sassuolo sta facendo sul serio per l'attaccante classe 2000 reduce dall'ottima stagione con il Frosinone. L'ad neroverde Giovanni Carnevali ha fretta di chiudere l'operazione già questa settimana, in tal senso è probabile un summit con l'Inter nelle prossime 48 ore. La valutazione del cartellino oscilla tra i 5 e i 7 milioni di euro, mentre al ragazzo di La Spezia è già stata proposta una bozza di contratto fino al 2028.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!