I piu attenti osservatori avranno notato ieri l’assenza nella distinta di Lugano-Inter di Samuele Mulattieri, il giovane attaccante ex Crotone convocato per il ritiro nerazzurro. Il motivo è semplicissimo e non riguarda il mercato (dove si attendono novità), bensì la sfera fisica del giocatore. Reduce dai postumi di un infortunio alla spalla, Mulattieri non può ancora - o meglio, non lo fa per precauzione - entrare in contatto con gli avversari. Ancora pochi giorni però e potrà allenarsi al 100% col gruppo nerazzurro.