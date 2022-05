Secondo quanto risulta a FcInterNews.it , è al capolinea l’esperienza all’Inter per Elvis Lindkvist , centrocampista classe 2002 arrivato a Milano nel luglio del 2020, e sotto contratto con la società nerazzurra fino al giugno del 2023. Il calciatore svedese ha collezionato 28 presenze, 2 gol e un assist tra Primavera, Under 19 e Under 18 all’Inter. Lo scorso anno, poi, si decise, di comune accordo con il club milanese, di proseguire il percorso di crescita tecnico/tattico al Torino : nella Primavera granata, il calciatore quest’anno ha messo insieme 20 presenze.

E ora? Secondo quanto raccolto, il club granata non lo riscatterà (300 mila euro era stato valutato lo scorso giugno il diritto di riscatto), dunque il calciatore tornerà a Milano, ma per dire addio definitamente alla maglia nerazzurra con un anno di anticipo rispetto al contratto. Per lui si profila un futuro all’estero, possibile anche un ritorno in patria.