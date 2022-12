Mentre l'agente Oscar Damiani cerca di trovare una sistemazione in Francia (Reims e Saint-Etienne interessate), per Ionut Radu potrebbe aprirsi una nuova opportunità in Italia, in Serie A. Ieri infatti il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha telefonato al procuratore per chiedere l'eventuale disponibilità al trasferimento in Campania. Tutto nasce dal problema muscolare a Luigi Sepe, portiere titolare, che rischia di mettere in seria difficoltà la squadra di Davide Nicola alla ripresa del campionato.