Se non è l’anno della consacrazione, poco ci manca. Stiamo parlando di Nicholas Bonfanti, classe 2002, in forza al Modena, in serie B, ed ex canterano nerazzurro. L’attaccante, nel corso di questa stagione sportiva, ha collezionato fino ad ora 25 presenze totali (di cui una in Coppa Italia), 6 gol e un assist per 1032 minuti in campo, portando il totale con i Canarini a 41 presenze, 16 gol e un assist

Bonfanti è al Modena dal luglio 2021, dopo la partenza dall’Inter in via definitiva, e con un contratto che scadrà nel giugno del 2025. Lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie C e la Supercoppa, dopo aver vinto con il settore giovanile nerazzurro Campionato e Supercoppa Under 17, mettendo insieme 69 presenze, 19 gol e 5 assist. Infine, a coronamento dell’ottima stagione anche la chiamata per lo stage a Coverciano dal 20 al 22 dicembre tra i calciatori di interesse nazionale.