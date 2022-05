Con l'Inter Primavera in corsa per poter portare a casa lo scudetto 2021/22 (la squadra di Chivu dovrà giocare la semifinale playoff il 28 maggio contro una tra Cagliari o Sampdoria), la società sta comunque cominciando a guardarsi intorno per la prossima stagione. Detto che potrebbe anche essere confermato Christian Chivu , specialmente se porterà a buon fine il campionato, si stanno comunque monitorando diversi profili che potrebbero interessare per un eventuale futuro.

Da quanto raccolto dalla nostra redazione, un profilo che piace molto è quello di Alberto Aquilani, che da qualche anno ha smesso i panni del calciatore per vestire quelli dell'allenatore. A Firenze, in questo nuovo ruolo, ha già vinto molto con la squadra Primavera: una coppa Italia nel 2020, un'altra nel 2021 contro la Lazio, la susseguente Supercoppa a dicembre 2021 ai rigori contro l'Empoli e la terza Coppa Italia, il 4 maggio 2022, contro l'Atalanta. Il suo profilo è seguito con attenzione dall'Inter ma anche dal Milan, un allenatore emergente che fa gola alle due milanesi e non solo. E' seguito anche nelle serie minori, con proposte di allenatore di prima squadra, anche in C, ma Aquilani preferirebbe restare in A, magari in un'altra cantera importante per continuare a farsi le ossa.