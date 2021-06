In attesa di Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare in silenzio nel tentativo di far quadrare il più possibile i conti in vista del 30 giugno, il che significa trovare una sistemazione definitiva ai vari esuberi della rosa nerazzurra. Il primo della lista in tal senso è il centrocampista portoghese Joao Mario, fresco di titolo con lo Sporting Lisbona. Proprio il club campione di Portogallo - come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa (LEGGI QUI) è intenzionato a trattenere l’ex numero 15 interista, un’operazione che potrebbe chiudersi già in settimana. Stretto già un accordo informale tra il giocatore e il club di Lisbona, pronto a sottoscrivere un quadriennale (o triennale con opzione per il quarto, legata alle presenze). Come appurato dalla redazione di FcInterNews.it le sensazioni che trapelano sono piuttosto positive e l'accordo dovrebbe andare presto in porto in attesa di un nuovo incontro dopo quello della scorsa settimana tra i dirigenti nerazzurri e l’agente Federico Pastorello, volto a limare gli ultimi dettagli.

