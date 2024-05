Stamattina, tra i vari impegni amplificati dalla presenza della nuova proprietà in sede, in Viale della Liberazione c'è stato anche un incontro in ottica mercato. Nello specifico, l'agente Gurrieri, intermediario del calcio svizzero, ha discusso con la dirigenza nerazzurra di possibili operazioni relative ai giovani con club con cui lui ha contatti.

Per adesso nessuna novità, ma potenziali piste da tenere in considerazione per le prossime settimane soprattutto considerando i canterani che hanno esaurito, per età, il loro percorso nelle giovanili.