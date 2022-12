Nei giorni scorsi un nuovo difensore centrale è stato proposto dal proprio entourage all'Inter, nello specifico a Piero Ausilio e Dario Baccin . Si tratta di Robert Renan , classe 2003, capitano della Nazionale Under 20 brasiliana e già punto di riferimento del Corinthians. Buona tecnica, fisico robusto e ampi margini di crescita, potrebbe essere un ottimo investimento per il club che volesse puntare su di lui.

Ma se lasciasse il Brasile a gennaio, la dirigenza nerazzurra non sarebbe interessata perché non lo considera ancora pronto per un trasferimento all'Inter. Diverso il discorso in ottica estate, se uno dei centrali a scadenza di contratto non rinnovasse la candidatura di Renan potrebbe essere presa in considerazione, senza dimenticare che il ragazzo è stato già offerto ad altri club italiani (Atalanta e Torino), è monitorato anche dal Benfica e nelle prossime settimane verrà proposto ad altri potenziali acquirenti.