Siamo già a metà agosto e restano un paio di settimane prima del gong del mercato estivo. In attesa di capire dove andrà Cesare Casadei , che ha diverse richieste, l'Inter deve trovare una sistemazione a chi di richieste ad oggi ne ha meno: Eddie Salcedo .

L'esperienza allo Spezia non è stata fortunata e al momento all'orizzonte non si vede nulla di concreto. L'unico club a farsi vivo con la dirigenza nerazzurra è stato lo Standard Liegi, ma è successo due settimane fa. Alternative, sondaggi con l'entourage da parte di Pisa e Bari e con l'Oviedo nella seconda divisione spagnola.

La prossima settimana è previsto un summit con gli agenti per capire come muoversi e magari scegliere una destinazione, con preferenza della punta classe 2001 per l'estero.