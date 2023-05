In corsa per i primi 4 posti in Serie A, semifinale d'andata di Champions League vinta (con ottimismo in vista del ritorno) e finale di Coppa Italia raggiunta. Sembra passata una vita da quando Simone Inzaghi veniva dato per spacciato, con rischio di esonero nel corso di questa stagione. I risultati in questo momento gli danno ragione e corrisponde a verità l'indiscrezione di un interessamento nei suoi confronti proveniente dalla Premier League. Nello specifico, è il Tottenham che ha fatto un sondaggio con l'agente Tullio Tinti in vista della prossima stagione.

Ma al di là della manifestazione di gradimento, figlia dell'ottimo percorso europeo che ne ha esaltato il lavoro in nerazzurro, Inzaghi non pensa al futuro ma è totalmente concentrato sul presente, con altre 6 partite, si spera 7, da giocare al massimo per raggiungere gli ultimi obiettivi. Il tecnico piacentino ha vissuto un periodo molto difficile quando nonostante le prestazioni positive dell'Inter arrivavano le sconfitte, quando a sostenerlo erano rimasti solo Tinti e il padre Giancarlo. Oggi sono tutti dalla sua parte, perché alla fine contano solo i risultati.

Inzaghi però ha sempre creduto di poter arrivare tra le prime quattro in campionato e di raggiungere la finale di Champions League, su cui in pochissimi avrebbero scommesso anche solo un euro. Adesso vuole godersi il momento spingendo sull’acceleratore per provare a scrivere la storia dell'Inter. Per il futuro c'è tempo e nonostante un altro anno di contratto a fine stagione, a bocce ferme, si confronterà con la dirigenza nerazzurra per capire se e come proseguire insieme.