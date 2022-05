Totale gradimento tra le parti. Questo quanto emerso dall'ultimo contatto tra l'Inter e Jorge Antun per parlare del futuro di Paulo Dybala. C'è ancora qualcosa da sistemare sulle cifre, perché i nerazzurri gli offrono 3 anni più opzione per il quarto a 7 milioni bonus compresi mentre la Joya vorrebbe che 7 fosse il netto extra bonus. Nulla di insormontabile e la consapevolezza che nelle prossime settimane la quadra verrà trovata. Non c'è fretta, il verdetto arriverà probabilmente a giugno inoltrato com'è fatto intendere dall'argentino in una recente intervista. L'Inter infatti prima di muovere un passo ufficiale deve occuparsi delle uscite, in particolare quelle dei due cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Situazione fluida e comunione di intenti, anche perché le alternative non decollano: dall'Inghilterra non c'è nulla di attraente, mentre in Italia l'ipotesi Roma è più mediatica che concreta.