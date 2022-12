Quando Milan Skriniar sembrava a un passo dal Paris Saint-Germain e l'aereo di Gleison Bremer era stato dirottato da Milano a Torino, l'agente Paolo Busardò propose alla dirigenza nerazzurra due difensori della propria scuderia: Trevoh Chalobah (preferito) e Merih Demiral. Poi, nel corso di quella finestra estiva di mercato, lo slovacco venne trattenuto all'Inter e Chelsea e Atalanta fecero altrettanto con i loro due centrali. Oggi il nome del turco è tornato a essere accostato alla squadra di Simone Inzaghi, visto che il futuro di Skriniar continua a essere nebuloso.

Ma in realtà in Viale della Liberazione non lo prendono in considerazione per un semplice motivo: la richiesta dell'Atalanta. La società dei Percassi ha infatti riscattato il centrale dalla Juventus per 20 milioni e ovviamente la sua valutazione è alta, partendo da 40 per arrivare a non meno di 30 milioni. Più facile, dunque, che il classe '98 possa trasferirsi in un campionato più ricco come la Premier League. In tal senso, un'opzione da non sottovalutare è il Leicester, che perderà a parametro zero l'altro turco, Caglar Soyuncu (proposto all'Inter ma destinato all'Atlatico Madrid) e potrebbe pensare di sostituirlo con il connazionale.