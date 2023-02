Ad oggi l'unica offerta seria oltre al biennale proposto lo scorso dicembre dai nerazzurri è del Villarreal, alla ricerca di un sostituto di Raul Albiol (che si ritirerà). La proposta del Sottomarino Giallo è simile a quella dei nerazzurri: 3,5 milioni più bonus per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Da altre società finora solo sondaggi (Siviglia, Atletico Madrid, Newcastle, Leicester, Nizza) che potrebbero diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni.

"Stiamo parlando. Siamo in buonissimi rapporti che è una cosa molto importante". Così ieri Stefan de Vrij dopo Sampdoria-Inter ha risposto più volte alle domande sul rinnovo del contratto. L'olandese dal 1° luglio sarà libero e già oggi potrebbe firmare per un altro club. Ma la sua priorità è sempre l'Inter , dove rimarrebbe volentieri.

Come noto, comunque, entro febbraio l'agente Federico Pastorello incontrerà la dirigenza di Viale della Liberazione per fare il punto della situazione e, magari, dare una risposta definitiva alla proposta dell'Inter. De Vrij non ne fa una questione economica, non ha in mano un'offerta talmente alta da spazzare via i suoi dubbi. Piuttosto, l'olandese nutre perplessità dal punto di vista tecnico. Le scelte di Simone Inzaghi si sono infatti indirizzate verso Francesco Acerbi, relegando l'ex Feyenoord a riserva nel ruolo di centrale della difesa a tre. E da questo punto di vista prima di firmare il rinnovo il classe '92 vorrebbe avere qualche garanzia.

Riuscirà a ottenerla? La sensazione è che da questa risposta dipenderà la permanenza di De Vrij all'Inter.

