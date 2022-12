Neanche un minuto in campo al Mondiale fino a questo momento per Stefan de Vrij, che probabilmente si aspettava qualcosa di più dalla spedizione in Qatar. Una notizia paradossalmente positiva per l'Inter, visto che l'olandese così non rischia infortuni e può tornare integro fisicamente a Milano per la ripresa. Oltre all'aspetto prettamente calcistico, l'ex Lazio sarà anche argomento di discussione tra Piero Ausilio e il suo nuovo agente Federico Pastorello. C'è infatti da trovare una quadra per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'IDEA DI DE VRIJ - Il classe '92 vorrebbe rimanere all'Inter, sta bene, conosce il sistema e ha un ottimo rapposto con Simone Inzaghi, che a sua volta nutre grande fiducia nei suoi confronti. Oggi guadagna 4,2 milioni a stagione più bonus e il suo desiderio sarebbe quanto meno confermare questa cifra firmando un triennale, coinsapevole del fatto che non faticherebbe a trovare un club, all'estero, disposto ad assecondarne le richieste. Non a caso, sono già arrivati un paio di sondaggi dalla Premier League, qualora De Vrij si liberasse a zero la prossima estate.