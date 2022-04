Dopo il derby di campionato perso dall’Inter per 2-1 a causa di una doppietta di Olivier Giroud, Stefan de Vrij era finito nella critica di tifosi e addetti ai lavori per essere stato troppo 'morbido' contro il francese. Ieri però il centrale ex Feyenoord e Lazio ha letteralmente cancellato la punta (come già successo nello 0-0 dell’andata) dimostrando quindi le proprie capacità. Non una coincidenza, ma il risultato di studio e duro lavoro. Secondo quanto appreso da FcInterNews infatti il 30enne di Ouderkerk aan den IJssel, conscio della prestazione negativa nel match di inizio febbraio in campionato, si è voluto applicare ancora più del solito, con ore e ore di attività supplementari. Sia con lo staff dell’Inter, che con Loran Vrielink, il suo tattico personale, nonché fondatore della Tactalyse, per essere pronto a rifarsi e a prendersi la rivincita sull’ex attaccante del Chelsea.