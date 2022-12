Fresco 33enne, ancora ai box per il problema muscolare di inizio novembre ma sulla via della guarigione, Matteo Darmian non è tra i convocati per il Malta Tour per poter recuperare lavorando ad Appiano Gentile. E ovviamente oltre al ritorno in campo la sua testa è anche al rinnovo contrattuale, visto che l'accordo attuale con l'Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Ad oggi il discorso è ancora in fase embrionale, ma le carte sono state già gettate sul tavolo. Non c'è intenzione di protrarre troppo in là la trattativa, anche perché volontà comune è continuare insieme il percorso.