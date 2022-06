Per Daniele Quieto, trequartista classe 2005 in forza all’Inter Under 18, è stata una stagione da incorniciare, sotto tutti i punti di vista, qualitativo e quantitativo. Trentadue presenze totali (sommando Under 18, Under 17 e torneo di Viareggio), condite da 7 gol e 8 assist per complessivi 1772 minuti in campo. Il bottino, ovviamente, potrà essere rimpinguato, dato che la stagione non è ancora terminata, con le fasi finali che si disputeranno da qui ad una settimana.