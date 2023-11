Da giorni radiomercato sostiene che a gennaio l'Inter potrà intervenire per ovviare al problema creatosi con la lunga assegna di Juan Cuadrado, in campo finora appena 97 minuti complessivi a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille, per cui è stata scelta la terapia conservativa. Ad oggi comunque non è una situazione particolarmente calda, perché in Viale della Liberazione vogliono aspettare ancora qualche settimana per capire se il colombiano potrà mettersi alle spalle il problema fisico. Ma se tra un mese l'ex Juventus non sarà totalmente ristabilito, allora si penserà seriamente a un nuovo innesto in rosa. E partendo da questo presupposto andranno fatte determinate valutazioni.

Innanzitutto: puntare su un difensore promuovendo Matteo Darmian a esterno destro? Oppure andare direttamente su un vice Denzel Dumfries? E, nel secondo caso, altra domanda: un prestito per 6 mesi, giusto per tappare una falla, oppure anticipare un investimento che, visto il contratto annuale di Cuadrado, andrebbe comunque fatto la prossima estate? In tal senso, il nome di Tajon Buchanan del Bruges potrebbe tornare seriamente in auge se le condizioni economiche lo consentissero.

C'è poi un'altra incognita: Yann Bisseck. Il difensore tedesco ha esordito dal primo minuto a Salisburgo destando buone impressioni. Se iniziasse a entrare nelle rotazioni difensive di Simone Inzaghi, permetterebbe a Darmian di spostarsi largo a destra e a Cuadrado di recuperare con calma, posto anche che a sinistra come vice Alessandro Bastoni ci sarebbero già Francesco Acerbi e Carlos Augusto. In altre parole, l'ex Aahrus rappresenterebbe la soluzione che permetterebbe all'Inter di valutare con calma il sostituto del colombiano la prossima stagione.

Ad ogni modo, come anticipato, al momento la dirigenza è attiva nello scouting senza troppe ansie, sperando che il diretto interessato possa tornare a disposizione di Inzaghi prima possibile.