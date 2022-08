Il summit di oggi con Federico Pastorello ha ribadito le strategie dell'Inter per riempire l'ultimo tassello rimasto in rosa, quello lasciato vacante da Andrea Ranocchia. Se per Francesco Acerbi è ormai tutto apparecchiato, al punto che basta solo affondare il colpo, l'attendismo nerazzurro è causato dalla volontà di valutare fino all'ultimo la possibilità di arrivare a Trevoh Chalobah, 23enne centrale del Chelsea. Operazione che in Viale della Liberazione farebbero solo in prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo (magari con una valutazione del diritto alta per ottenere un prestito oneroso basso). Formula ad oggi che non convince i Blues, che sperando nell'arrivo di Wesley Fofana dal Leicester libererebbero il loro canterano solo con obbligo di riscatto, provando a incassare una trentina di milioni.