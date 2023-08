Dopo la stretta di mano con l'Union Berlino per il trasferimento di Robin Gosens, l'Inter si fionda su Carlos Augusto, profilo seguito da qualche mese che tanto piace a Inzaghi e alla dirigenza nerazzurra. Il brasiliano del Monza ha rinnovato con i brianzoli proprio per poter semplificare le operazioni di prestito imbastite dal club biancorosso con l'Inter. I nerazzurri hanno difatti trovato l'accordo con la dirigenza del Monza per un trasferimento sulla base del prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 13 milioni di euro più bonus. Negli ultimi giorni hanno fatto capolino il Nottingham Forest, interesse non gradito dal giocatore che avrebbe preso in considerazione offerte dalla Premier League solo in caso di top club, e Atalanta e Juventus che avrebbe ammiccato al giocatore pur facendo sapere di non poter trattare prima del 15 agosto.

La priorità del giocatore è da tempo l'Inter, club con il quale dovrebbe arrivare la firma tra oggi pomeriggio e domani. Considerato l'obbligo di riscatto, il classe '99 sottoscriverà con i nerazzurri un quinquennale a 2,2 milioni annui circa, accordo trovato tra Piero Ausilio e l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, a inizio finestra di mercato a Rimini durante le negoziazioni per Davide Frattesi. Non è stata un caso la presenza del direttore sportivo al Trofeo Berlusconi, giocato tra Monza e Milan: è in quel frangente che le due società hanno trovato l'accordo definitivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!