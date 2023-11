Come annunciato nelle scorse ore dalla Turchia con una nota ufficiale, Hakan Calhanoglu salterà l'amichevole con la Germania per due motivi. "Considerando il suo stato di salute e l'informazione che sua moglie, che aspetta un bambino, è molto vicina al parto, il nostro giocatore è stato escluso dalla rosa dei candidati della nostra Nazionale per decisione del nostro comitato tecnico", scriveva oggi la TFF.

La novità, come raccolto dalla nostra redazione, è che il centrocampista dell'Inter farà ritorno a Milano nelle prossime ore per stare vicino alla compagna in un momento così importante della sua vita e che, molto probabilmente, rimarrà in Italia per tutta la sosta. La Tuchia, già qualificata al prossimo Europeo, dovrà eventualmente rinunciare a Calha anche nel match di qualificazione contro il Galles del 21 novembre. Una buona notizia per Inzaghi in vista di Juventus-Inter.

