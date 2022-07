Gleison Bremer è l'oggetto del desiderio di Inter e Juventus, ma se fino a poco fa i nerazzurri erano avanti in virtù dell'accordo stretto con il giocatore, ora quel vantaggio rischia di dissolversi. All'interno dell'agenzia che ha in mano il brasiliano, infatti, l'agente Paolo Busardò ha stretto un patto con l'Inter (avendo già concluso le trattative Gosens, Bellanova, con il mandato per gestire la questione Skriniar) e punta a tenere fede a quella stretta di mano. Dall'altra parte Frank Trimboli vorrebbe cederlo ai bianconeri in virtù di una proposta migliore sia a livello di ingaggio per il difensore (4 milioni a stagione invece dei 3 promessi dai nerazzurri) che come commissione, nonché al Torino per il cartellino. Il giocatore, che non aveva mai aperto ad altre società, ha ora aperto all'idea di finire altrove.