Nel giorno di Romelu Lukaku (e Kristjan Asllani ), l'Inter registra la concorrenza della Juventus per Gleison Bremer . I bianconeri si stanno cautelando in vista di una possibile partenza di Mathijs de Ligt e si sono fatti avanti con il centrale brasiliano, contattando il suo entourage . Richiesta di informazioni per capire eventuali margini di manovra per quello che è stato eletto il miglior difensore della passata Serie A.

Dal canto suo, Bremer ha da tempo sposato il progetto Inter e intende mantenere la parola data ai nerazzurri. Tutto fatto quindi? Assolutamente no, perché non si può certo aspettare all'infinito. E, per quanto il brasiliano sia uomo d'onore, Beppe Marotta sa bene che a un certo punto bisogna chiudere gli affari per evitare brutte sorprese. L'innesco per definire il negoziato con il Torino dovrebbe arrivare dalla cessione di Milan Skriniar, prevista a breve: con l'incasso per l'addio dello slovacco, la dirigenza interista andrebbe immediatamente da Urbano Cairo per chiudere la partita e assicurarsi Bremer.

Fino a quel punto, però, tutto resta pericolosamente in ballo. Questo nonostante le continue rassicurazioni e la serenità assoluta dello stesso Bremer che non ha lasciato trasparire alcun segno di insofferenza. Ma ora serve uno scatto, quello decisivo.