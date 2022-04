Dopo la sorprendente e dolorosa eliminazione di ieri in Champions League contro il Villarreal e con un Meisterschale quasi in tasca, per il Bayern Monaco è già tempo di pensare al futuro. Sul tavolo, oltre al futuro di Robert Lewandowski c'è anche da definire la strategia di rinforzamento della rosa, in particolare il reparto difensivo. Bisogna infatti trovare un nuovo centrale da affiancare a Dayot Upamecano , considerando l'addio a fine stagione direzione Borussia Dortmund di Niklas Sule . Non è un mistero che in Baviera uno dei nomi cerchiati sia quello di Alessandro Bastoni , che incarna il profilo perfetto dei giocatori cercati dalla dirigenza: giovane, con grandi qualità, in ascesa e con esperienza internazionale. Per questa stagione nelle ultime settimane il Bayern si è fatto nuovamente vivo con l'agente Tullio Tinti, chiedendo ulteriori informazioni in merito a conferma dell'interesse mai sopito.

Premessa doverosa: l'Inter non considera minimamente l'idea di cedere Bastoni, che ritiene un perno del presente e del futuro. Ma è noto che il club anche la prossima estate dovrà chiudere in attivo di una cifra significativa per questioni di bilancio e almeno un big rischia seriamente di essere sacrificato. Posta questa fastidiosa condizione, è probabile che se dalla Germania arrivasse un'offerta veramente importante per il difensore classe '99 questa verrebbe almeno presa in considerazione e non respinta a prescindere. Rimaniamo comunque nel piano delle ipotesi, perché ad oggi il Bayern non è mai andato oltre il sondaggio e la richiesta di informazioni per Bastoni. Il quale, giusto ribadirlo, ha solo l'Inter in testa ma se fosse costretto a partire punterebbe a una destinazione di un certo rilievo. Quanto basta, nella sua testa, a scartare la tanto vociferata ipotesi Tottenham, che non rientra nel novero delle grandi d'Europa e in cui Antonio Conte (con il quale la stima è reciproca) potrebbe non rimanere a lungo.