Ogni giorno sui quotidiani emerge sempre un nome nuovo in casa Inter tra i possibili sacrificati sull'altare del bilancio. Tra questi assai di rado si legge quello di Nicolò Barella, ma questo non vuol dire che il centrocampista sardo non riscuota grandi consensi all'estero, essendo ormai un profilo internazionale. Il motivo è semplice: dopo un rinnovo fino al 2026 firmato senza alcuna richiesta particolare e in totale serenità, Barella non ha la minima intenzione di valutare alternative all'Inter.