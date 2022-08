Lucien Agoume è pronto a imbarcarsi sul Lorient Express. Il centrocampista 20enne dell'Inter, reduce dal più che positivo prestito al Brest, ha deciso di non rimanere in Italia respingendo le avance di Cremonese (due volte), Bologna e Sampdoria. Niente da fare, l'ex Sochaux preferisce tornare in patria dove evidentemente si sente a proprio agio e in tal senso proprio il Lorient ha mosso i passi forse decisivi per convincerlo. L'agente Djibril Niang e l'intermediario Oscar Damiani stanno lavorando a questa trattativa, provando a sbloccarla in tempi rapidi.