L'interesse del Marsiglia nei confronti di Francesco Acerbi non è il classico rumor di mercato senza fondamento. La notizia, emersa ieri dalla Francia, in realtà risale a circa una settimana fa, quando l'OM ha bussato alla porta dell'agente Federico Pastorello per sondare l'eventuale disponibilità del giocatore. Gradimento però respinto dal classe '88, così come altri interessamenti in Italia e all'estero, in linea con una scelta ben precisa: vestire la maglia dell'Inter e tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Nel frattempo, il Marsiglia ha virato su un altro difensore, sempre in prestito: Eric Bailly, in uscita dal Manchester United, trattativa prossima alla conclusione.