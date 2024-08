Il sogno di Martin Satriano – come rivelato in esclusiva da FcInterNews ben otto mesi fa (RILEGGI L'ANTICIPAZIONE) - è quello di giocare nella Liga spagnola. Per questo motivo il ragazzo ha per ora rifiutato le avance del Brest, squadra tra l’altro con cui si era meritato sul campo la conquista di uno storico piazzamento in Champions League. La speranza, anzi, l’obiettivo, era ed è quello di cimentarsi in Spagna. Tuttavia, secondo quanto verificato da FcInterNews, non corrisponde a verità l’interesse del Leganes nei confronti dell'attaccante. Ad oggi infatti i biancoblu hanno altri desiderata sul mercato e per il momento non c’è stato assolutamente nulla, nemmeno un sondaggio, per l’uruguaiano.

Discorso che sostanzialmente vale anche per il Valladolid, visto che per adesso i biancoviola non possono proprio acquistare alcun calciatore per via del limite salariale imposto dalla Liga. Per ingaggiare Satriano (oltre a saldare un debito pregresso del 2023 per cui Ronaldo il Fenomeno dovrà mettere mano al portafoglio) la Pucela dovrà vendere prima un suo tesserato, fare spazio nella propria rosa e sperare che Satrigol accetti uno stipendio in linea con le norme federali, senza superare il limite del club.

Resta poi anche da capire anche la formula dell’eventuale trasferimento: un investimento da 6-7 milioni di euro (cioè la stessa cifra offerta dal Brest e accettata dall’Inter), secondo quanto appurato, è improbabile per le casse del Valladolid.