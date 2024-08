Satriano-Brest: non siamo ancora al traguardo finale. Secondo quanto appreso da FcInterNews da più fonti l’affare non può definirsi ancora concluso. Nonostante infatti l’incontro di oggi tra il ragazzo, i suoi agenti e la dirigenza dell’Inter, l’uruguaiano non è ancora pienamente convinto della destinazione finale. Lo scorso gennaio, quando vi avevamo raccontato in esclusiva il cambio di agente del sudamericano (rileggi qui) avevamo anche spiegato come Satri-gol avesse preso tale decisione con la speranza di potersi trasferire eventualmente il Liga. Ad oggi contestualmente nessun club spagnolo si è fatto sotto con concretezza per lui, a differenza del Brest che riaccoglierebbe a braccia aperte l’attaccante. Ma la Francia e la Ligue 1, almeno per ora e nonostante l’intesa tra i club, non scalda più di tanto Satriano, in una situazione che però, in un verso o nell’altro, verrà indirizzata nei prossimi giorni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!