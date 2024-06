Tra lunedì e martedì Raffaele Palladino dovrebbe firmare il contratto che lo porterà a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. E le parti potrebbero convergere su un obiettivo di mercato: Valentin Carboni.

Al tecnico ormai ex Monza l'argentino classe 2005 piace moltissimo, soprattutto dopo averlo visto crescere sotto la sua gestione nell'ultima stagionale. Ma anche il club viola apprezza e non poco il talento di proprietà dell'Inter, tanto da aver fatto un tentativo di acquistarlo lo scorso gennaio, con un'offerta però giudicata troppo bassa. Adesso, con Nico Gonzalez e Jonathan Ikoné in bilico e a rischio cessione, è possibile che con il benestare di Palladino la Fiorentina si rifaccia sotto proponendo una ventina di milioni più bonus, a fronte di una valutazione di 30 milioni da parte nerazzurra. Ergo, sarebbe l'inizio di una trattativa.

Per adesso si resta nel campo delle ipotesi, ma le condizioni per un nuovo assalto viola ci sono tutte.

