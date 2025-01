Tomas Palacios è a un passo dal trasferirsi al Monza. Nonostante infatti le titubanze di questi giorni (tra l’altro non ancora superate al 100%) il giovane difensore si sta convincendo ad accettare la proposta dei brianzoli, secondo quanto appurato da FcInterNews.it. Nelle prossime ore (o domani, visto che i brianzoli stasera giocano in casa del Genoa) infatti, è previsto un confronto tra il ragazzo e tutte le parti in causa.

Se sostanzialmente l’Inter consigliasse a Palacios di accettare il prestito per ottenere un maggiore minutaggio, con l'opportunità di mostrare le sue qualità e il Monza di conseguenza gli garantisse un ruolo non da comprimario (tradotto: scendere in campo con continuità qualora lo meritasse) l’affare andrebbe in porto.

Insomma non si può ancora parlare di affare chiuso, perché bisogna fare chiarezza sugli argomenti sopra citati. Ma la strada è tracciata.