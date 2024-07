Mentre Mattia Zanotti è ormai un giocatore del Lugano (operazione da 2 milioni di euro più bonus) e Gaetano Oristanio difenderà per i prossimi anni i colori del Venezia (5 milioni), l'Inter continua a trattare le uscite dei propri giovani in prestito o a titolo definitivo. Il prossimo step dovrebbe riguardare Sebastiano Esposito, di rientro dalla stagione alla Sampdoria e destinato all'Empoli, in Serie A. L'attaccante classe 2002 nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto fino al 2026 (quello attuale scade nel 2025) per poi trasferirsi la prossima settimana in Toscana in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.

Non c'è ancora una nuova destinazione invece per il fratello di Seba, Francesco Pio Esposito. Il centravanti classe 2005 ha avuto dall'Inter carta bianca e dovrà decidere tra due club liguri di Serie B che da tempo insistono per averlo in prestito: Sampdoria e Spezia. Gli Aquilotti, in particolare, nelle prossime ore avranno un nuovo contatto con la dirigenza nerazzurra per strappare il sì al ritorno del ragazzo.