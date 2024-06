L'interesse dell'Inter nei confronti di Giovanni Leoni non è così recente, anzi. Gli osservatori nerazzurri lo tengono d'occhio da molti mesi (RILEGGI QUI), anche peché un 2006 che gioca praticamente titolare nella Sampdoria in Serie B non passa di certo inosservato. E come per Alex Perez del Betis Siviglia, la dirigenza vuole anticipare la concorrenza sui ragazzi più promettenti, visto che con l'arrivo di Josep Martinez la prima squadra è praticamente al completo, a meno di nuove opportunità nei prossimi due mesi di mercato.

L'idea dell'Inter nei confronti di Leoni parte dagli ottimi rapporti con la Samp, che recentemente ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni il cartellino del centrale (i veneti mantengono un 10% su una futura rivendita). Ai blucerchiati farebbe comodo realizzare delle cessioni e per il loro gioiello vorrebbero incassare 3-4 milioni, mantenendo a loro volta una percentuale su una cessione futura. Meglio ancora se avessero la possibilità di tenerlo in prestito per un'altra stagione. Soluzione gradita ai nerazzurri, che potrebbero bloccare un ottimo prospetto e al contempo monitorarne la crescita in un campionato competitivo come la Serie B.

A favorire l'eventuale accordo tra le parti anche gli ottimi rapporti tra Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, e Piero Ausilio e Beppe Marotta, con i quali ai tempi dell'Empoli ha realizzato le operazioni per Kristjan Asllani e Martin Satriano. La rivale principale dei nerazzurri potrebbe essere la Juventus, che però in questo periodo è impegnata su altri fronti di mercato prioritari. Insomma, le premesse per l'acquisto di Giovanni Leoni da parte dell'Inter ci sono tutte.