Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Ionut Radu. Sì è tenuto poche ore fa nella sede in Viale della Liberazione un incontro di mercato tra la dirigenza dell’Inter e un noto intermediario straniero, che lavora soprattutto nei Paesi arabi, nel corso del quale, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è stata espressa la volontà di ricevere offerte concrete per i tre calciatori nerazzurri che, chi per una ragione chi per un'altra, non dovrebbero rientrare nei piani della società nella nuova stagione.

L’agente proverà quindi nei prossimi giorni a tastare il terreno ed eventualmente a trovare acquirenti per i calciatori sopra citati.

