Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, c'è anche Jonathan Tah, difensore classe 1996 del Bayer Leverkusen, tra i giocatori con il contratto in scadenza seguiti con attenzione dall'Inter. Curiosità: il tedesco, che recentemente ha confermato che non rinnoverà con il suo attuale club, ha lo stesso entourage di Benjamin Pavard, dunque i rapporti con il club nerazzurro sono buoni. Gli ostacoli sono rappresentati dalla folta concorrenza, dal Bayern Monaco al Barcellona, passando per le società di Premier League.

Non sarebbe, insomma, un affare semplice, ma se il prezzo dello stipendio richiesto non dovesse lievitare (4-5 milioni di euro a stagione), allora la dirigenza interista la riterrebbe un'occasione interessante a parametro zero. Soprattutto considerando che tre difensori attualmente a disposizione di Simone Inzaghi come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

