Zinho Vanheusden è da tempo inserito nella lista dei partenti per l’Inter. Il difensore di Hasselt, falcidiato dagli infortuni e dalla sfortuna nelle ultime annate (si è rotto due volte il legamento crociato, una volta al ginocchio sinistro, l’altra il destro, in più è stato spesso ai box per problemi di vario tipo) non è stato riscattato dallo Standard Liegi (per l’elevata quotazione del calciatore) e vorrebbe oggi solo poter dimostrare nuovamente sul verde le proprie qualità, senza restare fuori ancora una volta per lesioni e/o questioni fisiche.

Il desiderio di Zinho – secondo quanto constatato da FcInterNews – sarebbe quello di trasferirsi per questa stagione in una squadra dove possa scendere in campo con continuità (in Patria si è parlato del Mechelen), preferibilmente nella sua terra natia, in Belgio. Il motivo è semplicissimo, tra circa sei settimane la sua compagna gli regalerà un bambino e Zinho diventerà papà. Per lui sarebbe perciò il massimo (ri)trovare la fiducia calcistica e il minutaggio necessario in un campionato che conosce benissimo, regalando anche alla sua famiglia (e regalandosi) un’annata da protagonista il più vicino possibile a casa. Successivamente però, visto il contratto con l’Inter in scadenza nel 2026 e qualora le cose andassero per il verso giusto, spererebbe di essere pronto per il grande salto, quello del provare a far parte per davvero della rosa dei nerazzurri.

Intanto in Viale della Liberazione, qualora arrivasse subito una buona offerta per il cartellino del giocatore, questa verrebbe con tutta probabilità accettata. Siccome però su di lui l’investimento degli scorsi anni è stato ingente, ad oggi per non fare una minusvalenza si dovrebbero incassare circa 6 milioni di euro, mentre l’anno prossimo il costo del trasferimento del calciatore sarebbe praticamente dimezzato. Ergo, un’altra cessione in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere l’ipotesi più plausibile e percorribile in questa sessione di mercato. Col controriscatto in favore dell’Inter che invece dipenderebbe, se inserito o meno, da quanto ancora a Milano credano nelle potenzialità di un’atleta giovane, che il 29 luglio compirà 25 anni. E che chiede solo una tregua al destino per far vedere di che pasta sia fatto.

