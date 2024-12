Per un Sebastiano destinato a salutare definitivamente i colori nerazzurri, c'è un Francesco Pio che li indosserà nei prossimi anni. La strategia dell'Inter sul più giovane dei tre fratelli di casa Esposito è chiara, c'è assoluta convinzione di volerci puntare dopo aver trovato conferma delle sue qualità anche a livello professionistico. Il prossimo step sarà un'altra stagione in prestito in Serie A, per poi raggiungere la definitiva maturazione e cimentarsi con la pesante maglia nerazzurra addosso, con la legittima aspettativa che possa diventare in futuro il 9 della Nazionale azzurra.

Oggi Francesco Pio Esposito è sotto la lente di ingrandimento di numerosi club. Come appurato da FcInterNews.it, sono già andati a vederlo dal vivo emissari di Bologna, Como, Parma, Torino, Empoli. E se lo Spezia non raggiungesse la Serie A e dovesse salutarlo dopo due stagioni in prestito, alla porta di Viale della Liberazione la fila delle pretendenti al classe 2005 aumenterebbe in modo esponenziale.

Se poi, scenario ad oggi improbabile, l'Inter dovesse entrare nell'ottica di cedere Francesco Pio a titolo definitivo per fare cassa o plusvalenza, allora entrerebbero in gioco società di alto profilo. In Italia si è già mosso il Napoli, che finora ha ricevuto solo dei secchi 'no' da parte dei nerazzurri. All'estero poi si sono già mossi per osservarlo Leicester e Ajax, con buone probabilità che l'interesse si allarghi a macchia d'olio.

Ad oggi però l'Inter da questo orecchio non ci sente e considera il centravanti di Castellammare di Stabia il suo futuro centravanti.