Tutto ok per Alex Perez. Come appreso da FcInterNews.it, il difensore spagnolo, sbarcato ieri a Linate, ha superato brillantemente le visite mediche odierne. All’ex Betis non resta che firmare il contratto con l’Inter. Il nero su bianco avverrà nella giornata di domani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!