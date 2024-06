Franco Carboni, fratello di Valentin, è fortemente tentato dalle sirene del River Plate. Trova conferma la notizia lanciata nelle ultime ore da Tutto Mercato Web: il terzino sinistro di proprietà dell'Inter, nell'ultima stagione alla Ternana, ha ricevuto un'offerta per un prestito di 18 mesi da parte dei Millonarios, che attendono entro 48 ore la risposta da parte del giocatore. Carboni che dal canto suo non avrebbe alcuna remora ad accettare la proposta di uno dei club più prestigiosi dell'America del Sud e del mondo.

In Italia, le proposte per Carboni sono arrivate da due club di Serie B, nello specifico Modena e Salernitana; i campani, però, aprirebbero solo in caso di partenza di Bradaric. Si prospettano tempi più lunghi, ecco perché la soluzione River è prepotentemente presa in considerazione.

