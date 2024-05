Enzo Raiola, agente tra gli altri di Andrea Pinamonti, ha avuto un incontro nella sede dell’Inter questa mattina, come accertato da FcInterNews. Tuttavia il noto agente non ha parlato di un possibile ritorno nelle fila nerazzurre dell’Arciere di Cles (che non interessa al club di Viale della Liberazione, né tornerebbe lui come quinta punta a Milano), bensì ha posto le basi per il rinnovo di un altro suo assistito, Matteo Cocchi, classe 2007, titolarissimo della Primavera nerazzurra, in scadenza di contratto nel 2025.

Dialoghi positivi, le parti torneranno comunque ad aggiornarsi nelle prossime settimane.