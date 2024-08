Luca Di Maggio continuerà la sua carriera in Serie C. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, stamattina un membro del suo entourage ha incontrato la dirigenza dell'Inter e ha definito il trasferimento del classe 2005 nativo di Segrate, provincia di Milano, al Perugia, da tempo in pressing su di lui.

Si tratta di un'operazione in prestito secco, da cui il club nerazzurro spera di riavere un giocatore più maturo e pronto per altri palcoscenici.