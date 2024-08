Era il 5 luglio scorso quando Piero Ausilio, nel corso di un evento a Forte dei Marmi, seminò indizi sull'obiettivo di mercato dell'Inter alla luce del recente infortunio di Tajon Buchanan: "Ci siamo già confrontati col mister. I nomi li conosciamo noi, ma sarà un giocatore che occuperà il centrosinistra in difesa anche perché abbiamo Carlos Augusto che può essere utilizzato come quinto e ha fatto anche il braccetto. Ci stiamo orientando su un mancino, vedremo le opportunità del mercato ma stiamo molto calmi. Non comunicheremo novità da un giorno all'altro come vi aspettate, abbiamo tempo due mesi per trovare la soluzione giusta".

In quel periodo sembrava che la dirigenza nerazzurra stesse per mettere le mani sul profilo descritto dal direttore sportivo e che il suo predicare pazienza fosse solo di facciata. Non a caso, pochi giorni dopo ecco la trattativa con il Verona per Juan Cabal, saltata poi per decisione interna alla dirigenza e riavviata dalla Juventus che ha acquistato il difensore colombiano. Nel frattempo sui giornali sono apparsi parecchi nomi circa i possibili candidati alla posizione di braccetto futuribile, dopo l'esclusione per motivi anagrafici di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez: Yarek Gasiorowski del Valencia, Robert Renan dello Zenit San Pietroburgo, Nathan Zézé del Nantes, Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria... Eppure nessuno dei citati ad oggi è mai stato vicino a varcare i cancelli di Appiano Gentile.

Questo perché, secondo quanto filtra da ambienti nerazzurri, il nome del calciatore scelto non è ancora diventato di dominio pubblico. Il cosiddetto Mister X, come appurato da FcInterNews.it, risponde a precisi criteri: mancino, nato dopo il 2000, attualmente tesserato con un club in Europa, passaporto europeo e, aspetto significativo, costo sotto i 10 milioni di euro. In pratica, una replica dell'operazione che ha portato Yann Bisseck a Milano l'estate scorsa. E alla luce dell'impatto avuto dal tedesco, pescato in Danimarca da semi-sconosciuto (senza l'uso di algoritmi), non può essere una cattiva idea.