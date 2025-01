Stasera al Castellani in occasione di Empoli-Bologna sarà presente anche l'Inter. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, in tribuna ci sarà un osservatore nerazzurro che avrà più di un giocatore da tenere d'occhio con attenzione.

Tra i padroni di casa focus come al solito su Sebastiano Esposito, che però in caso di salvezza dei toscani verrà riscattato per 5 milioni e non sarà più sotto il controllo dell'Inter. Tra gli ospiti invece saranno due i calciatori osservati con interesse: il solito Santiago Castro, tra gli obiettivi per rinforzare l'attacco della prossima stagione. E il difensore centrale 26enne Sam Beukema, tra i profili individuati per ringiovanire il reparto difensivo.