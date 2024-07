Come appurato da FcInterNews.it, Ebenezer Akinsanmiro e l’agente Crescenzo Cecere sono appena usciti dalla sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, a Milano, dove si erano recati per firmare i documenti relativi al prestito del centrocampista nigeriano alla Sampdoria.

Il classe 2004, dunque, si appresta a fare la sua prima esperienza tra i professionisti, in Serie B, agli ordini di Andrea Pirlo. Come preannunciato 48 ore fa proprio dla procuratore del ragazzo: "E' andata bene, stiamo definendo le cose tra i club: è tutto a posto. La formula? Va in prestito con diritto di riscatto e controriscatto", aveva detto uscendo dagli uffici del club nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!