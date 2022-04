"Al Mondiale ci andremo e magari lo vinceremo". Il ct Roberto Mancini lo ha ripetuto come un mantra fino all'ultimo, pare anche nel recupero di Italia-Macedonia del Nord rassicurando Donnarumma che dal campo chiedeva il punteggio dopo il gol al 92' di Trajkovski. Tre minuti prima erano entrati Chiellini e Joao Pedro, poi il ct aveva chiesto un ultimo consiglio a De Rossi, che però dal labiale pare abbia frainteso la chiamata: "Ma che entro io, dovemo vince, non pareggia'". Arrivati al terzo dei 4' di recupero Mancini, rivolgendosi con un sorriso verso la panchina, ha rasserenato chi come l'ex centrocampista della Roma vedeva già con eccessivo pessimismo lo spettro dell'eliminazione: "Al Mondiale ci andremo, questo è sicuro, e magari lo vinceremo anche, chi lo sa...", mentre Immobile, seduto accanto agli altri, diceva ai compagni di stare tranquilli perché in effetti la regola dei gol in trasferta non vale più. Nessuno degli azzurri, quanto meno il ct, si sarebbero aspettati che il triplice fischio dell'arbitro Turpin avrebbe sancito poco dopo l'uscita dell'Italia dai playoff per Qatar 2022. Tutta colpa di Balotelli, come sempre.

Smaltito il primo weekend senza il sogno Mondiale, senza la vera Italia che s'era desta all'Europeo, senza Inter, campionati e senza Taylor Hawkins, lo storico batterista dei Foo Fighters venuto a mancare venerdì notte, iniziamo la settimana sorvolando sull'amichevole di domani fra gli azzurri e la Turchia, e con le nostre apprensioni rivolte tutte alla sfida di domenica sera contro quelli lì. Loro ci arriveranno con i recuperi quasi certi di Alex Sandro, Zakaria e Vlahovic, che ha saltato la nazionale per un fastidioso problema all'inguine, e ovviamente contando sull'arma in più Cuadrado, che ammonito e squalificato nel primo match con la Colombia è tornato già in Italia. Perisic ha ancora un conto in sospeso con il colombiano, ma per ragioni di protocollo VAR, che non stiamo qui a spiegare, e anche legate alle imprevedibili mosse dell'avversario suggeriamo a Ivan di provare a mettere le cose in chiaro nell'altra area. Inzaghi probabilmente recupererà Brozovic e De Vrij, il primo un elemento imprescindibile de facto: nelle 4 gare senza il croato i nerazzurri hanno vinto solo contro l'Empoli in Coppa Italia ai supplementari, mentre in campionato la squadra priva del suo regista-coccodrillo ha raccolto due pareggi e una sconfitta, per una media punti da 0,6 a partita. Le ragioni del calo dell'Inter sono però ben altre, come ad esempio l'assenza di un clone.