Blitz per Marcus Thuram. L'Inter, con grande sorpresa generale, prepara un gran colpo di mercato in vista di gennaio. Eh già, perché a quanto pare il club nerazzurro sarebbe intenzionato ad anticipare i tempi per bruciare la concorrenza e portarsi a Milano il figlio di Lillian, che di mestiere fa l'attaccante e che vorrebbe tanto tornare in Italia lui che è nativo di Parma. Una sorta di affare 'alla Eriksen', considerando il contratto in scadenza nel prossimo giugno di Thuram e la volontà già comunicata al Borussia Moenchengladbach di non firmare il rinnovo. Ergo: o via subito per circa 10 milioni oppure addio gratis in estate. E la società teutonica intende monetizzare il più possibile. Per questo motivo si apre la possibilità immediata di vedere il francese ad Appiano già fra poche settimane.

Detto della concorrenza del Bayern, che però gradirebbe più prenderlo a zero in estate che non subito visto il reparto estremamente competitivo e affollato, e senza entrare nelle pieghe economiche della trattativa (ingaggio da circa 5 milioni di euro, necessità di cedere qualcuno come Gosens, Correa o Gagliardini), ci piacerebbe analizzare i "perché sì" di Thuram in nerazzurro a livello tecnico-tattico.