Prima il passo falso a Bologna, poi la mossa spiazzante del Milan che ha annunciato al Comune di Milano l'interesse formale per costruire il nuovo stadio in zona Ippodromo La Maura. Tra domenica e martedì, tutto l'ambiente Inter, per motivi diversi ma se vogliamo uguali, ha avvertito un sentimento di forte nostalgia verso San Siro, lo stadio più iconico del mondo del calcio. Sì, perché il mal da trasferta del quale soffrono i nerazzurri in questa stagione è stato acuito quando il CEO corporate Alessandro Antonello, nella metaforica partita di poker giocata con i cugini e il sindaco Giuseppe Sala, ha annunciato che il club sarebbe pronto anche a lasciare la Scala del Calcio per traslocare fuori Milano dando seguito a un Piano B che finora è rimasto top secret per un accordo di riservatezza.

Senza coordinate spazio-temporali, è diventato automatico il senso di spaesamento di milioni di tifosi, esattamente lo stesso sentimento che provano Lautaro Martinez e compagni quando giocano lontano da casa: l'inciampo del Dall'Ara è solo l'ultimo risultato negativo di una squadra che ha totalizzato appena 17 punti in 12 giornate quando è stata ospite in giro per l'Italia, in Serie A. Cinque sconfitte sulle sette totali in campionato sono arrivate 'away', non un caso se si osservano i numeri delle reti subite: 22, peggio hanno fatto solamente il fanalino di coda Cremonese, Salernitana (ne ha presi 8 in una sola volta a Bergamo) e Bologna (che ha perso un set tennistico 6-1 proprio quando ha fatto visita all'Inter). Per rendimento in trasferta la Beneamata è settima in classifica in Serie A, a quota 17 punti, curiosamente a -2 dal Milan, che evidentemente condivide qualche problema con i cugini quando le luci di San Siro sono spente.